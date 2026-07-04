Um empresário de 40 anos viveu momentos de terror durante a madrugada desta quar…

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Um empresário de 40 anos viveu momentos de terror durante a madrugada desta quarta-feira (24), após ter sua residência invadida por criminosos no Jardim Morumbi, em Goioerê.
De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 3h, dois homens encapuzados invadiram o imóvel enquanto a vítima dormia. Os suspeitos utilizaram um objeto semelhante a uma arma de fogo para render o empresário, que foi amarrado e mantido sob o domínio dos criminosos por aproximadamente duas horas.
Durante a ação, os assaltantes exigiram as chaves de um estabelecimento comercial pertencente à família da vítima. Diante da negativa, passaram a revirar toda a residência em busca de objetos de valor.
Os criminosos levaram malas com roupas e pertences pessoais, bebidas, um aparelho celular, joias, um relógio, uma bicicleta e também o equipamento de gravação do sistema de monitoramento (DVR), na tentativa de dificultar as investigações.
Antes de fugir, a dupla roubou ainda um veículo VW Nivus pertencente ao empresário, utilizado na fuga.
A Polícia Militar realizou diligências e isolou o local para o trabalho da perícia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e os objetos roubados não foram recuperados.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar os autores e recuperar os bens levados.
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