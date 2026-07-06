🧬 VOCÊ FAZ DIETA, TREINA E SENTE QUE OS RESULTADOS NÃO ACOMPANHAM O SEU ESFORÇO?

Talvez as respostas estejam no seu próprio DNA.

Com o SOMMOS Equilíbrio, você descobre informações valiosas sobre o funcionamento do seu organismo, incluindo:

✅ Metabolismo

✅ Controle de peso

✅ Qualidade do sono

✅ Saúde da pele

✅ Predisposições genéticas e muito mais

Com essas informações, é possível ter uma abordagem mais personalizada para alcançar seus objetivos e cuidar melhor da sua saúde.

💌 Entre em contato com o Laboratório Miguel e saiba como o teste genético SOMMOS Equilíbrio pode ajudar você a entender melhor o seu corpo.

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã

📞 (44) 9 9838-5655

📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes