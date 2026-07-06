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🧬 VOCÊ FAZ DIETA, TREINA E SENTE QUE OS RESULTADOS NÃO ACOMPANHAM O SEU ESFORÇO?
Talvez as respostas estejam no seu próprio DNA.
Com o SOMMOS Equilíbrio, você descobre informações valiosas sobre o funcionamento do seu organismo, incluindo:
✅ Metabolismo
✅ Controle de peso
✅ Qualidade do sono
✅ Saúde da pele
✅ Predisposições genéticas e muito mais
Com essas informações, é possível ter uma abordagem mais personalizada para alcançar seus objetivos e cuidar melhor da sua saúde.
💌 Entre em contato com o Laboratório Miguel e saiba como o teste genético SOMMOS Equilíbrio pode ajudar você a entender melhor o seu corpo.
📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã
📞 (44) 9 9838-5655
📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata
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