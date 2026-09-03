Airlink cancela sobrevoo previsto após manobra de avião sobre estádio gerar repercussão

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A companhia sul‑African Airlink anunciou a suspensão do pedido para um sobrevoo programado antes da partida de rúgbi entre África do Sul e Nova Zelândia em Joanesburgo, citando previsão de mau tempo como motivo.
A decisão ocorre após a circulação mundial de Images de um sobrevoo feito no fim de semana anterior, quando duas aeronaves da mesma operadora voaram em formação baixa sobre um estádio em Cape Town.
Segundo a empresa FlightRadar24, sua análise indica que a aeronave líder passou a menos de 50 pés (15 m) acima do topo do estádio. Em Images, os jatos — um verde e outro preto — surgiram próximos ao telhado do DHL Stadium pouco antes do início da partida, acompanhados de fumaça colorida.
A Airlink informou que o sobrevoo que estava programado para o próximo fim de semana, no FNB Stadium, não será realizado devido às condições meteorológicas previstas. O CEO de Villiers Engelbrecht afirmou que os voos do fim de semana anterior foram executados dentro de limites de altitude e velocidade aprovados e ensaiados, por tripulação com ampla experiência.
A South African Civil Aviation Authority (SACAA) disse que, após as discussões veiculadas na mídia, iniciou verificações de conformidade, manteve contato com o operador e obteve os downloads das gravações de dados de voo, além de outros requisitos adicionais.
Em sua declaração, a SACAA também mencionou que um simulador de voo usado para ensaiar a operação foi parte do processo de aprovações.
A Airlink afirmou ter se voluntariado a fornecer as gravações digitais dos dados de voo diante do “interesse público sem precedentes” e disse estar agradecida pela resposta entusiástica, ao mesmo tempo em que reconheceu “perguntas e preocupações válidas” levantadas pela população.
Não há, nas informações divulgadas pela empresa e pela autoridade de aviação, confirmação de novas datas ou medidas adicionais além da retirada do pedido para o sobrevoo e da revisão em curso pela SACAA.