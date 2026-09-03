Airlink cancela sobrevoo previsto após manobra de avião sobre estádio gerar repercussão

Airlink retirou pedido para novo sobrevoo por previsão de mau tempo; autoridade de aviação SACAA revisa operação e solicitou dados de voo

A companhia sul‑African Airlink anunciou a suspensão do pedido para um sobrevoo programado antes da partida de rúgbi entre África do Sul e Nova Zelândia em Joanesburgo, citando previsão de mau tempo como motivo.

A decisão ocorre após a circulação mundial de Images de um sobrevoo feito no fim de semana anterior, quando duas aeronaves da mesma operadora voaram em formação baixa sobre um estádio em Cape Town.

O que se sabe sobre os voos

Segundo a empresa FlightRadar24, sua análise indica que a aeronave líder passou a menos de 50 pés (15 m) acima do topo do estádio. Em Images, os jatos — um verde e outro preto — surgiram próximos ao telhado do DHL Stadium pouco antes do início da partida, acompanhados de fumaça colorida.

A Airlink informou que o sobrevoo que estava programado para o próximo fim de semana, no FNB Stadium, não será realizado devido às condições meteorológicas previstas. O CEO de Villiers Engelbrecht afirmou que os voos do fim de semana anterior foram executados dentro de limites de altitude e velocidade aprovados e ensaiados, por tripulação com ampla experiência.

Apuração e revisão da autoridade

A South African Civil Aviation Authority (SACAA) disse que, após as discussões veiculadas na mídia, iniciou verificações de conformidade, manteve contato com o operador e obteve os downloads das gravações de dados de voo, além de outros requisitos adicionais.

Em sua declaração, a SACAA também mencionou que um simulador de voo usado para ensaiar a operação foi parte do processo de aprovações.

Transparência e reações

A Airlink afirmou ter se voluntariado a fornecer as gravações digitais dos dados de voo diante do “interesse público sem precedentes” e disse estar agradecida pela resposta entusiástica, ao mesmo tempo em que reconheceu “perguntas e preocupações válidas” levantadas pela população.

Não há, nas informações divulgadas pela empresa e pela autoridade de aviação, confirmação de novas datas ou medidas adicionais além da retirada do pedido para o sobrevoo e da revisão em curso pela SACAA.