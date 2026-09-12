Arábia Saudita suspende oleoduto East-West após ataque de drones lançado do Iraque

Ataque de drones originado na província de Maysan fez Riad fechar o oleoduto East‑West, que transportava cerca de 4% a 5% do petróleo mundial, e provocou investigação no Iraque.

A Arábia Saudita fechou o oleoduto East‑West após um ataque com drones que, segundo o Iraque, foi lançado a partir de uma província iraquiana que faz fronteira com o Irã. O fechamento foi anunciado como medida de precaução enquanto autoridades avaliam danos e tratam feridos.

O ataque e a paralisação do oleoduto

Imagens de Satellite mostraram solo calcinado e fumaça perto do trecho atingido do oleoduto, segundo a BBC. O ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita afirmou que o ataque causou alguns feridos e danos que ainda estão sendo avaliados.

O oleoduto East‑West tem 1.200 km e permite à Arábia Saudita contornar o Estreito de Hormuz. Reuters, citada pela BBC, estimou que ele transportava entre 4% e 5% do suprimento global de petróleo.

Reações e investigação iraquiana

O governo do Iraque disse que demitiu um comandante das operações na província de Maysan e abriu investigação depois de confirmar que o ataque foi lançado daquela região, conforme a BBC. Após uma ligação do primeiro‑ministro iraquiano, o ministério saudita informou que o reino optou por não retaliar por ora e que apoiaria esforços do governo iraquiano para impedir ataques lançados a partir do país.

O comunicado saudita acrescentou que o Reino “reserva‑se o direito de tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar sua soberania e segurança, proteger suas instalações e garantir a segurança de seus cidadãos e residentes”, segundo a BBC.

Contexto regional e efeitos

O ataque ocorre em meio a um avanço dos houthis no Iêmen, que na mesma semana tomaram boa parte da costa do Mar Vermelho, incluindo a cidade estratégica de Mokha, e declararam ter controle do estreito de Bab al‑Mandab, ainda que tenham afirmado que a navegação é segura para todas as companhias exceto para embarcações sauditas, segundo a BBC.

Forces leais ao governo iemenita disseram ter atacado posições houthi em Mokha; autoridades também relataram operações em outras províncias costeiras.

Condenação

O Gulf Co‑operation Council (GCC) — composto por representantes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Omã, Qatar e Kuwait — emitiu declaração condenando o ataque, classificando‑o como uma escalada perigosa e uma ameaça inaceitável à segurança do Reino da Arábia Saudita, segundo a BBC.