Paraná enfrenta quarto dia de chuvas; mais de 7,5 mil pessoas afetadas e novo tornado em Goioerê

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O Paraná vive o quarto dia seguido de chuvas fortes neste sábado (12), com desalojados, rios em elevação e estragos em dezenas de cidades. Segundo a Defesa Civil Estadual, ao menos 45 municípios foram atingidos e mais de 7,5 mil pessoas foram afetadas desde quarta-feira (9).
Os temporais também deixaram milhares sem energia e provocaram ocorrências de granizo, quedas de árvores e alagamentos em várias regiões do estado.
A Copel informou na manhã deste sábado que 54,7 mil consumidores estavam sem energia elétrica em razão dos temporais. A região Centro‑Sul concentrava o maior número de desligamentos, com 16,1 mil unidades consumidoras sem luz, segundo a empresa.
O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) confirmou a ocorrência de um novo tornado em Goioerê, no noroeste do estado, na tarde de sexta-feira (11). Segundo o Simepar, esse é o 13º tornado registrado no Paraná desde o começo do ano.
A intensidade do fenômeno será definida após análise seguindo os critérios da Escala Fujita. Não houve registros de feridos. O Simepar informou que o tornado se originou em uma supercélula de tempestade formada durante a passagem de uma frente fria, após a formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul.
A Prefeitura de Goioerê relatou que não foram registrados estragos materiais e que a suspeita inicial é de que a passagem do fenômeno tenha se limitado à área rural da cidade.
Autoridades estaduais e municipais seguem monitorando rios, pontos de alagamento e a situação das redes elétricas, segundo as informações divulgadas pelas partes envolvidas.