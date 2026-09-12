Paraná enfrenta quarto dia de chuvas; mais de 7,5 mil pessoas afetadas e novo tornado em Goioerê

Defesa Civil registra mais de 7,5 mil pessoas afetadas em ao menos 45 municípios; Rio Iguaçu passou dos 6 metros em União da Vitória e Copel aponta 54,7 mil unidades sem energia

O Paraná vive o quarto dia seguido de chuvas fortes neste sábado (12), com desalojados, rios em elevação e estragos em dezenas de cidades. Segundo a Defesa Civil Estadual, ao menos 45 municípios foram atingidos e mais de 7,5 mil pessoas foram afetadas desde quarta-feira (9).

Os temporais também deixaram milhares sem energia e provocaram ocorrências de granizo, quedas de árvores e alagamentos em várias regiões do estado.

Municípios e principais impactos

União da Vitória: o nível do Rio Iguaçu passou dos 6 metros neste sábado, provocando alagamentos e levando 125 famílias a deixarem suas casas, conforme a Defesa Civil, que monitora a elevação do rio.

o nível do Rio Iguaçu passou dos 6 metros neste sábado, provocando alagamentos e levando 125 famílias a deixarem suas casas, conforme a Defesa Civil, que monitora a elevação do rio. Campo Largo: famílias precisaram deixar residências alagadas; a prefeitura acolheu moradores no Centro de Eventos da cidade.

famílias precisaram deixar residências alagadas; a prefeitura acolheu moradores no Centro de Eventos da cidade. Pinhão: 42 residências foram atingidas por granizo, afetando 123 pessoas, segundo a Defesa Civil.

42 residências foram atingidas por granizo, afetando 123 pessoas, segundo a Defesa Civil. Curitiba: foram registradas seis quedas de árvores e cinco alagamentos, incluindo pontos na Avenida 21 de Setembro, no Caximba; uma mãe e o filho ficaram desabrigados. Acumulados medidos pela Defesa Civil incluíram 44,20 mm no bairro Novo Mundo, 47,80 mm em Santa Felicidade, ao menos 45 mm na região da Matriz e 41,2 mm no Tatuquara.

foram registradas seis quedas de árvores e cinco alagamentos, incluindo pontos na Avenida 21 de Setembro, no Caximba; uma mãe e o filho ficaram desabrigados. Acumulados medidos pela Defesa Civil incluíram 44,20 mm no bairro Novo Mundo, 47,80 mm em Santa Felicidade, ao menos 45 mm na região da Matriz e 41,2 mm no Tatuquara. Outras cidades: São José dos Pinhais registrou ruas alagadas; Colombo, Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul tiveram pontos de alagamento e deslizamentos; em Maringá, uma árvore caiu na Rua Lima, na Vila Morangueira.

Energia e serviços

A Copel informou na manhã deste sábado que 54,7 mil consumidores estavam sem energia elétrica em razão dos temporais. A região Centro‑Sul concentrava o maior número de desligamentos, com 16,1 mil unidades consumidoras sem luz, segundo a empresa.

Tornado em Goioerê

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) confirmou a ocorrência de um novo tornado em Goioerê, no noroeste do estado, na tarde de sexta-feira (11). Segundo o Simepar, esse é o 13º tornado registrado no Paraná desde o começo do ano.

A intensidade do fenômeno será definida após análise seguindo os critérios da Escala Fujita. Não houve registros de feridos. O Simepar informou que o tornado se originou em uma supercélula de tempestade formada durante a passagem de uma frente fria, após a formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul.

A Prefeitura de Goioerê relatou que não foram registrados estragos materiais e que a suspeita inicial é de que a passagem do fenômeno tenha se limitado à área rural da cidade.

Monitoramento

Autoridades estaduais e municipais seguem monitorando rios, pontos de alagamento e a situação das redes elétricas, segundo as informações divulgadas pelas partes envolvidas.