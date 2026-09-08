Aryna Sabalenka mantém domínio no US Open e alcança sua 6ª semifinal consecutiva após batalha contra Linda Noskova

Em uma demonstração de resiliência e força mental, a tenista Aryna Sabalenka confirmou seu favoritismo ao vencer Linda Noskova e avançar à semifinal do US Open pela sexta vez seguida.

A atual número 1 do mundo enfrentou um dos maiores desafios de sua campanha em Nova York nesta terça-feira. Em uma partida que durou 2 horas e 21 minutos, a belarussa precisou de toda a sua experiência para superar a jovem tcheca de 21 anos em um confronto decidido apenas no super tie-break.

O duelo terminou com o placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 3/6 e 7/6, conforme informação divulgada pelo ge. Com este resultado, Sabalenka mantém vivo o sonho do tricampeonato no Grand Slam americano, consolidando sua posição de destaque no tênis mundial.

O equilíbrio do confronto e a reação de Sabalenka

O jogo foi marcado por oscilações de ambos os lados, sendo o teste mais difícil para Sabalenka, que até então não havia perdido nenhum set no torneio. Após vencer o primeiro set no tie-break, a belarussa viu Noskova, atual número 6 do mundo e campeã de Wimbledon, crescer na partida e dominar a segunda parcial.

No terceiro set, a tensão atingiu o ápice quando Noskova abriu 4/2, deixando a número 1 do mundo visivelmente irritada em quadra. No entanto, Sabalenka reagiu prontamente, venceu três games seguidos e forçou a decisão no super tie-break, onde confirmou a vitória por 10-7 com um ace decisivo.

Histórico vitorioso e a busca pela liderança

Aos 28 anos, Sabalenka atinge a marca impressionante de seis semifinais consecutivas no US Open, tendo iniciado essa sequência em 2021. Ao todo, esta é a 15ª semifinal de Grand Slam na carreira da tenista, que já acumula quatro títulos de simples em torneios deste nível.

A permanência no topo do ranking da WTA, ocupado por ela há quase dois anos, segue sob ameaça. Enquanto Sabalenka avança, outras atletas como a cazaque Elena Rybakina, Jessica Pegula e Coco Gauff ainda possuem chances matemáticas de assumir a liderança dependendo dos resultados desta reta final em Nova York.

Próximos passos no torneio

Após superar Noskova, a belarussa agora aguarda sua adversária para a próxima fase. Ela enfrentará a vencedora do duelo entre as americanas Jessica Pegula e Emma Navarro, que se enfrentam ainda nesta terça-feira. O confronto promete ser decisivo para definir quem chegará à grande final do Grand Slam.

Perguntas frequentes sobre o desempenho de Sabalenka

Quantas vezes Aryna Sabalenka chegou à semifinal do US Open? Ela alcançou a semifinal pela sexta temporada consecutiva, desde 2021.

Qual foi o placar da partida contra Linda Noskova? Sabalenka venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 3/6 e 7/6 no super tie-break.

A cazaque Elena Rybakina é quem tem a situação mais favorável, mas Jessica Pegula e Coco Gauff também possuem chances dependendo de seus resultados no torneio.

Há quanto tempo Sabalenka é a número 1 do mundo? Ela ocupa o topo do ranking há quase dois anos, desde 16 de dezembro de 2024, acumulando 107 semanas na liderança.

Quem será a adversária de Sabalenka na semifinal? A belarussa enfrentará a vencedora do jogo entre as americanas Jessica Pegula e Emma Navarro.