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Astro da NBA, James Harden é preso por porte ilegal de armas

Astro da NBA, James Harden é preso por porte ilegal de armas

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Astro da NBA, James Harden é preso por porte ilegal de armas
1 de 2 James Harden em ação pelo Cavaliers — Foto: Sarah Stier/Getty Images

Astro da NBA, James Harden foi preso na madrugada deste sábado por porte ilegal de armas. Segundo informações da imprensa internacional, o jogador do Cleveland Cavaliers portava uma arma de fogo sem coldre no carro. Fontes disseram que Harden estava saindo de um bar em Houston, no Texas, acompanhado de um grupo de amigos, antes da prisão. O armador, de 36 anos, foi liberado sob pagamento de fiança nesta manhã, mas terá que responder judicialmente.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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