Homem é detido pela GM por violência doméstica no Bela Vista

Um homem de 30 anos de idade foi preso pela Guarda Municipal na noite deste sábado (13) no Loteamento Bela Vista, em Cascavel.

De acordo com as informações apuradas, ele teria agredido a companheira e a ofendido com xingamentos. A própria vítima acionou a GM e durante a ligação, ela teria gritado por socorro aos agentes.

Quando a equipe chegou ao endereço, o homem ainda resistiu à prisão e precisou ser algemado. Após detido, ele foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.