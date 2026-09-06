Tragédia em Cabo Verde: ônibus escolar despenca cerca de 30 metros e deixa 25 mortos durante excursão na Ilha do Fogo

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar resultou na morte de 25 pessoas em Cabo Verde na noite deste sábado, dia 5 de setembro. A tragédia ocorreu na região de Campanas, localizada na Ilha do Fogo, durante uma excursão que transportava estudantes.

As informações foram confirmadas pela agência nacional de notícias Inforpress e repercutidas pelo portal Banda B. O veículo realizava o trajeto de retorno de um passeio ao vulcão Pico do Fogo com destino a São Filipe quando a situação se agravou.

Além das vítimas fatais, o acidente deixou outros 18 passageiros feridos, que foram encaminhados ao Hospital Regional São Francisco de Assis. Segundo José Canuto, responsável pela Defesa Civil local, alguns sobreviventes apresentam estado grave.

Causas do acidente e dificuldades no resgate

De acordo com os relatos da Inforpress, o ônibus perdeu o controle após um dos pneus estourar durante o percurso. Com a falha mecânica, o veículo saiu da pista e caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros em uma encosta íngreme.

O local do acidente é de difícil acesso, o que impôs Grande desafios para as equipes de resgate na retirada das vítimas. O transporte era organizado anualmente pelo próprio motorista, que levava alunos durante o encerramento do ciclo letivo.

Vítimas e apoio governamental

O grupo transportado era composto por jovens e adolescentes dos agrupamentos III e IV de Curral Grande e Ponta Verde. Sete vítimas foram sepultadas ainda durante a madrugada, enquanto os demais funerais foram programados para este domingo.

O primeiro-ministro Francisco Carvalho esteve presente na Ilha do Fogo para prestar solidariedade às famílias. O governo local decretou luto nacional por dois dias em sinal de pesar pela perda das vidas dos estudantes e passageiros.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu o acidente com o ônibus escolar?

A tragédia aconteceu em Campanas, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde.

Qual a causa do tombamento do veículo?

Segundo a Inforpress, o motorista perdeu o controle após o estouro de um pneu, fazendo o ônibus cair de uma altura de cerca de 30 metros.

Quantas pessoas morreram na tragédia?

Ao todo, 25 pessoas perderam a vida no acidente ocorrido na noite de sábado.

Qual a situação dos feridos?

Outros 18 passageiros ficaram feridos e foram levados ao Hospital Regional São Francisco de Assis, sendo que alguns permanecem em estado grave.

Houve decreto de luto oficial?

Sim, o governo de Cabo Verde decretou dois dias de luto nacional em memória das vítimas da excursão.