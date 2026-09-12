Bancários da Caixa mantêm greve nacional após rejeitarem proposta final do banco

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Os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram manter a greve nacional iniciada na última quinta-feira, dia 10 de setembro. A decisão ocorreu após a categoria avaliar e recusar a proposta final apresentada pela instituição Financeiro.
Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a paralisação segue por tempo indeterminado enquanto as entidades sindicais buscam retomar as negociações. Em São Paulo, Osasco e região, 68% dos trabalhadores votaram contra o texto em assembleia.
O principal motivo do impasse entre os trabalhadores e a instituição é o modelo do Saúde Caixa. As mudanças Proposta para o plano de assistência médica, que incluíam alterações no custeio e nas regras de coparticipação, foram os pontos mais sensíveis da votação.
O Saúde Caixa tornou-se o centro das divergências.
Outros pontos que geraram descontentamento incluem o aumento do teto anual de coparticipação para 4,8 mil reais por grupo familiar e a introdução de um piso de 50 reais por beneficiário em consultas, além da cobrança de 13 mensalidades anuais.
Antes mesmo da votação, a Caixa Econômica Federal afirmou que a proposta era final. O banco indicou que pode recorrer à Justiça do Trabalho, avaliando o ingresso de um dissídio coletivo para que o órgão estabeleça as condições de encerramento do conflito.
Apesar do cenário de confronto, a instituição declarou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos trabalhadores. O objetivo, segundo o banco, é buscar um entendimento que permita o retorno das atividades nas agências.
Com as agências fechadas em diversas regiões, a Caixa orienta que os clientes priorizem o uso dos canais digitais. Estão disponíveis o Aplicativo Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp Caixa e o Caixa Tem para transações corriqueiras.
Para quem precisa de serviços presenciais, a rede de lotéricas e correspondentes Caixa Aqui permanece como opção. Além disso, os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas continuam operando normalmente para saques e consultas.
Enquanto a greve persiste na Caixa, a situação no Banco do Brasil é distinta. A maior parte dos Sindicato aprovou a proposta da instituição, permitindo o retorno ao trabalho. Contudo, a paralisação ainda afeta 18 bases sindicais onde os funcionários não aceitaram os termos.
Por que os bancários da Caixa estão em greve?
Eles rejeitaram a proposta final de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, com foco principal nas mudanças negativas no custeio e coparticipação do plano de saúde Saúde Caixa.
A greve tem data para terminar?
Não. A paralisação é por tempo indeterminado e as entidades sindicais buscam retomar as negociações com a direção do banco.
Como os clientes podem ser atendidos durante a greve?
A Caixa recomenda o uso de canais digitais como o aplicativo Caixa, Internet Banking e Caixa Tem, além de lotéricas e caixas eletrônicos.
O que é o dissídio coletivo mencionado pela Caixa?
É um instrumento jurídico usado na Justiça do Trabalho para que um juiz decida as condições de um acordo quando não há consenso entre empregados e empregadores.
A greve também ocorre no Banco do Brasil?
Na maioria das bases do Banco do Brasil, a proposta foi aceita e o trabalho seguiu, mas a greve ainda continua em 18 bases sindicais específicas.