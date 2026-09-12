Bancários da Caixa mantêm greve nacional após rejeitarem proposta final do banco

A greve dos bancários da Caixa Econômica Federal continua por tempo indeterminado após a rejeição da proposta final apresentada pela diretoria do banco.

Os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram manter a greve nacional iniciada na última quinta-feira, dia 10 de setembro. A decisão ocorreu após a categoria avaliar e recusar a proposta final apresentada pela instituição Financeiro.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a paralisação segue por tempo indeterminado enquanto as entidades sindicais buscam retomar as negociações. Em São Paulo, Osasco e região, 68% dos trabalhadores votaram contra o texto em assembleia.

O principal motivo do impasse entre os trabalhadores e a instituição é o modelo do Saúde Caixa. As mudanças Proposta para o plano de assistência médica, que incluíam alterações no custeio e nas regras de coparticipação, foram os pontos mais sensíveis da votação.

Impasse sobre o plano de saúde e negociações

O Saúde Caixa tornou-se o centro das divergências.

Outros pontos que geraram descontentamento incluem o aumento do teto anual de coparticipação para 4,8 mil reais por grupo familiar e a introdução de um piso de 50 reais por beneficiário em consultas, além da cobrança de 13 mensalidades anuais.

Possibilidade de dissídio coletivo

Antes mesmo da votação, a Caixa Econômica Federal afirmou que a proposta era final. O banco indicou que pode recorrer à Justiça do Trabalho, avaliando o ingresso de um dissídio coletivo para que o órgão estabeleça as condições de encerramento do conflito.

Apesar do cenário de confronto, a instituição declarou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos trabalhadores. O objetivo, segundo o banco, é buscar um entendimento que permita o retorno das atividades nas agências.

Atendimento aos clientes durante a paralisação

Com as agências fechadas em diversas regiões, a Caixa orienta que os clientes priorizem o uso dos canais digitais. Estão disponíveis o Aplicativo Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp Caixa e o Caixa Tem para transações corriqueiras.

Para quem precisa de serviços presenciais, a rede de lotéricas e correspondentes Caixa Aqui permanece como opção. Além disso, os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas continuam operando normalmente para saques e consultas.

Diferença entre bancos

Enquanto a greve persiste na Caixa, a situação no Banco do Brasil é distinta. A maior parte dos Sindicato aprovou a proposta da instituição, permitindo o retorno ao trabalho. Contudo, a paralisação ainda afeta 18 bases sindicais onde os funcionários não aceitaram os termos.

Perguntas Frequentes

Por que os bancários da Caixa estão em greve?

Eles rejeitaram a proposta final de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, com foco principal nas mudanças negativas no custeio e coparticipação do plano de saúde Saúde Caixa.

A greve tem data para terminar?

Não. A paralisação é por tempo indeterminado e as entidades sindicais buscam retomar as negociações com a direção do banco.

Como os clientes podem ser atendidos durante a greve?

A Caixa recomenda o uso de canais digitais como o aplicativo Caixa, Internet Banking e Caixa Tem, além de lotéricas e caixas eletrônicos.

O que é o dissídio coletivo mencionado pela Caixa?

É um instrumento jurídico usado na Justiça do Trabalho para que um juiz decida as condições de um acordo quando não há consenso entre empregados e empregadores.

A greve também ocorre no Banco do Brasil?

Na maioria das bases do Banco do Brasil, a proposta foi aceita e o trabalho seguiu, mas a greve ainda continua em 18 bases sindicais específicas.