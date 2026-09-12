Edson Morais, ícone da comunicação em Cascavel e referência no jornalismo esportivo, morre aos 72 anos

O falecimento de Edson Morais, um dos nomes mais respeitados da imprensa do Oeste do Paraná, foi confirmado neste sábado, dia 12 de setembro de 2026.

O jornalista Edson Borges de Morais, que conquistou o público como Edson Morais e era conhecido entre os amigos pela alcunha de Bródi, faleceu aos 72 anos. Com uma carreira consolidada de quase cinco décadas, ele se tornou uma figura central na comunicação regional.

Sua atuação abrangeu diversas frentes, incluindo o rádio, a televisão e o jornalismo esportivo. Conforme informação divulgada pela Banda B, o profissional era um nome de destaque na equipe da Tarobá, emissora parceira do portal, onde participou ativamente de noticiários e transmissões esportivas.

Trajetória marcada pela dedicação à comunicação

Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, Edson construiu sua história de vida e trabalho no Paraná, especificamente em Nova Aurora, onde cresceu. Sua trajetória na imprensa foi marcada por uma constante presença no cotidiano dos moradores da região de Cascavel.

O jornalista não apenas narrou os fatos, mas também foi uma peça fundamental na formação de novos profissionais. A Prefeitura de Cascavel, por meio do prefeito Renato Silva, ressaltou que Edson atuou como um verdadeiro mestre para muitas gerações de comunicadores.

Homenagens e reconhecimento do legado

A Câmara Municipal de Cascavel emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda. O Legislativo destacou que a partida de Edson representa uma lacuna significativa para a comunicação regional e para o jornalismo esportivo paranaense.

A nota oficial da Câmara descreveu o jornalista como alguém de jeito firme, reconhecido pelo bom humor e pela irreverência. Além disso, foi destacada a sua capacidade de manter a proximidade e a generosidade com todos os colegas de profissão.

Um profissional lembrado pelo estilo autêntico

O perfil profissional de Edson Morais era definido por opiniões contundentes e uma personalidade marcante. Essas características, somadas à sua longa experiência, fizeram dele um ícone respeitado, tanto por quem acompanhava seu trabalho quanto por quem trabalhou ao seu lado.

A partida de Edson Morais marca o fim de um capítulo importante na história da imprensa de Cascavel. Seu trabalho, que atravessou décadas, permanece como uma referência de dedicação e paixão pelo rádio e pela televisão no estado do Paraná.

FAQ: Perguntas e Respostas

Quem foi Edson Morais?

Edson Morais foi um renomado jornalista, conhecido como Bródi, com quase 50 anos de carreira atuando em rádio, televisão e jornalismo esportivo no Oeste do Paraná.

Onde Edson Morais nasceu?

O jornalista nasceu em Garanhuns, Pernambuco, mas cresceu na cidade de Nova Aurora, no Paraná.

Qual era a ligação de Edson com a emissora Tarobá?

Edson integrava a equipe da Tarobá, emissora parceira da Banda B, onde participou de diversos noticiários e transmissões esportivas.

Como as autoridades reagiram à notícia?

Tanto a Prefeitura de Cascavel quanto a Câmara Municipal emitiram notas oficiais destacando a importância de seu legado, sua influência na formação de novos profissionais e seu jeito marcante de atuar.

Por que ele era considerado um ícone em Cascavel?

Pela longevidade de sua carreira, pela proximidade com o público e pela postura firme, bem-humorada e generosa que demonstrou ao longo de cinco décadas de jornalismo.