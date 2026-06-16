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Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

Câmera registra momento em que casal de bicicleta é atingido por carro em Cascavel

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Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos
Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento em que um casal que estava em uma bicicleta foi atingido por um veículo na noite desta terça-feira (16), em Cascavel. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Uirapuru com a Rua Pavó, no Bairro Floresta.

Nas imagens, é possível ver quando o Hyundai Creta atinge os ocupantes da bicicleta durante a travessia. Com a força da colisão, o homem e a mulher sofreram ferimentos e caíram na via.

Equipes do Siate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. Após os primeiros socorros no local, o casal foi encaminhado a uma unidade hospitalar para realização de exames e acompanhamento médico.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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