Coronel do Exército morre em acidente de parapente na Praia de São Conrado, RJ

O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima faleceu após sofrer uma queda de parapente na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na tarde do dia 28. Ele foi socorrido por um bombeiro que estava de folga próximo ao local e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde a morte foi confirmada ainda naquele dia.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o corpo do militar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realização de necropsia. A causa do acidente está sob investigação.

Suspeita de linhas de pipa com cerol

O Clube São Conrado de Voo Livre, do qual o coronel fazia parte, aponta que o acidente pode ter sido causado por linhas de pipa com cerol, também conhecidas como linha chinela, que estavam na área onde o voo ocorreu. O clube já possui imagens dessas linhas e iniciou a providência para a retirada delas.

Em nota, o CSCVL declarou que está prestando suporte aos familiares da vítima e irá buscar medidas junto aos órgãos responsáveis para responsabilizar os envolvidos neste que classificou como um ato criminoso, que tem ocasionado vítimas em várias regiões do Brasil e do mundo.

Suspensão das atividades e protesto

Em protesto pelo ocorrido, as atividades de voo no clube foram suspensas no sábado, 29. Nas redes sociais, o São Conrado publicou um vídeo capturado após o acidente em que se identificam linhas de pipa localizadas no morro utilizado para os saltos de parapente.