Torcedor de 49 anos cai de arquibancada superior do Couto Pereira durante clássico

Vídeo gravado por outro torcedor viralizou; homem foi atendido no estádio e levado ao Hospital do Trabalhador; Polícia Civil investiga.

Um torcedor de 49 anos caiu da arquibancada superior do Estádio Couto Pereira, em Curitiba, na noite de sexta-feira, durante o clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense. A queda foi registrada por outro torcedor e o vídeo circulou nas redes sociais.

Imagens e atendimento

O vídeo mostra um momento da partida, seguido pela queda de um objeto que aparenta ser peça de roupa e, em seguida, o homem — de calça jeans e sem camisa — despencando da arquibancada. Torcedores presentes demonstraram susto e questionaram o ocorrido.

O torcedor recebeu atendimento ainda no estádio e foi levado de ambulância ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O clube informou que acompanha o caso e presta suporte, mas declarou não poder informar o Estádio de saúde do homem. A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) afirmou que investiga o caso. O G1 tentou contato com a assessoria do hospital, sem retorno até a publicação da reportagem.

No jogo

O incidente ocorreu durante o confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão, que terminou empatado em 3 a 3. Pelo Coritiba marcaram Tiago Cóser e Rodrigo Moledo (dois gols). Pelos times do Athletico Paranaense marcaram Luiz Gustavo, Arthur Dias e Viveros.