Homem é preso após invadir prefeitura, ameaçar servidores e atacar sala a pedradas

Um homem foi preso após invadir a Prefeitura de Bela Vista de Goiás, ameaçar servidores e depredar o prédio público com pedras, nessa terça-feira (7/7).

De acordo com a Polícia Civil, uma servidora acionou a corporação informando que um homem, armado com um pedaço de madeira, estava ameaçando funcionários e outras pessoas que estavam no local.

Antes de fugir, ele arremessou uma pedra de grande porte contra o vidro da recepção, quebrando a estrutura, e ainda arrancou a bandeira hasteada na entrada da Prefeitura.

O suspeito deixou o prédio antes da chegada das equipes policiais, mas com o auxílio de testemunhas e de imagens do sistema de monitoramento, os agentes conseguiram identificar o homem e descobrir a direção da fuga.

Em diligências, ele foi localizado em um imóvel próximo à Prefeitura. Ao ser chamado pelos policiais, o homem saiu pelos fundos da residência segurando um pedaço de madeira. Mesmo após receber ordem para soltar o objeto, desobedeceu à determinação e avançou contra um dos agentes.

Para conter a agressão, um policial efetuou dois disparos de advertência em direção ao solo. Após o segundo disparo, o suspeito soltou o pedaço de madeira, mas continuou resistindo à abordagem, sendo necessária a atuação conjunta de três policiais civis para imobilizá-lo e algemá-lo.

Após a prisão, ele foi autuado por danos ao patrimônio e resistência à abordagem policial. O caso é investigado.

Com informações do Metrópoles.