Um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta foi registrado na tarde dest…

Um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, em Ubiratã.

De acordo com as primeiras informações, pelo menos uma pessoa ficou ferida. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento à vítima no local.

As circunstâncias da colisão ainda não foram divulgadas. A ocorrência chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

Mais informações deverão ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.

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