Homem é preso pela GM após arrombar pastelaria e furtar dinheiro e produtos no Centro de Cascavel

Um homem de 41 anos foi localizado no cruzamento das ruas Carlos de Carvalho e Paraná, no Centro de Cascavel, e preso pela Guarda Municipal na madrugada desta segunda-feira (29), após invadir uma pastelaria.

Conforme as informações apuradas, o suspeito teria arrombado uma janela para acessar o estabelecimento. Do local, foram furtados R$ 172,85 em dinheiro, entre cédulas e moedas retiradas do caixa, além de diversos produtos, como chocolates, cervejas, chicletes, isqueiros e figurinhas da Copa.

Após ser localizado pela equipe da Guarda Municipal, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade policial. Os objetos recuperados também foram apresentados na delegacia.

Cabe à Polícia Civil dar sequência às investigações e adotar os procedimentos cabíveis. A situação do detido será analisada pela autoridade policial e pelo Poder Judiciário, conforme prevê a legislação.