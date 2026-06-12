Inteligência Artificial entra de vez na rotina dos pequenos negócios

No Ceará e em todo o país, micro e pequenos empreendedores já utilizam recursos baseados em IA para criar conteúdos voltados às redes sociais, desenvolver campanhas de marketing, responder clientes de forma automatizada, organizar tarefas, analisar dados de vendas e até aprimorar a gestão financeira. Plataformas gratuitas ou de baixo custo têm democratizado o acesso a essas soluções, permitindo que empresas de diferentes portes incorporem a inovação à sua rotina.