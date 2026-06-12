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Inteligência Artificial entra de vez na rotina dos pequenos negócios

Inteligência Artificial entra de vez na rotina dos pequenos negócios

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Inteligência Artificial entra de vez na rotina dos pequenos negócios
1 de 1 O mercado conta hoje com uma grande variação de assistentes virtuais — Foto: adobe stock

No Ceará e em todo o país, micro e pequenos empreendedores já utilizam recursos baseados em IA para criar conteúdos voltados às redes sociais, desenvolver campanhas de marketing, responder clientes de forma automatizada, organizar tarefas, analisar dados de vendas e até aprimorar a gestão financeira. Plataformas gratuitas ou de baixo custo têm democratizado o acesso a essas soluções, permitindo que empresas de diferentes portes incorporem a inovação à sua rotina.

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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