Leclerc relata problema de visão após batida em Monza e minimiza disputa com Hamilton

Após colisão na Curva Parabólica a cerca de 230 km/h, Leclerc disse ter dificuldade para enxergar com o olho direito; GP foi interrompido por quase 40 minutos

Charles Leclerc afirmou ter sentido um problema de visão logo após a forte colisão sofrida no GP da Itália, em Monza. Segundo a Agência Estado, reproduzida pela CGN, o piloto da Ferrari perdeu o controle do carro na Curva Parabólica e bateu contra a proteção.

O incidente ocorreu no início da prova, com o carro a cerca de 230 km/h, e provocou a ativação da bandeira vermelha; a corrida ficou paralisada por quase 40 minutos e foi retomada em seguida, com vitória do italiano Kimi Antonelli, segundo a mesma publicação.

O relato de Leclerc

Leclerc relatou preocupação imediata com a visão após sair do carro. “No começo, tive um pequeno susto com a visão. Não estava enxergando muito bem com o olho direito, mas agora está tudo bem. Foi o que mais me preocupou quando saí do carro. Depois disso, estava com um pouco de dor, o que é normal depois de um acidente como esse”, disse o piloto, conforme registrado pela Agência Estado.

Detalhes da batida e interrupção

Com o impacto, a proteção de pneus do circuito ficou danificada, o que motivou a paralisação da prova. A parada durou quase 40 minutos antes que a corrida retornasse ao cronograma, e terminou com Kimi Antonelli como vencedor do GP da Itália, segundo CGN da Agência Estado Publicado pela CGN.

Disputa com Hamilton

Leclerc comentou também um contato com Lewis Hamilton pouco antes da batida, afirmando que parte da narrativa sobre uma rivalidade exagerada foi montada: “Realmente não sem quem está impondo essa narrativa de que estamos um contra o outro. Sinceramente, em Zandvoort já se falou demais sobre isso”. Ele reconheceu que tentou fechar a trajetória nas curvas 1 e 2, mas que a manobra não foi suficiente.

Hamilton respondeu à declaração e lamentou o efeito do incidente sobre a equipe e sua posição na prova: “O que aconteceu foi realmente prejudicial para a equipe e me colocou em posições mais atrás. Eu estava à frente na curva 2 para todos os efeitos. Eu estava à frente. Não havia nenhum nós naquela curva.” A troca de declarações foi registrada pela Agência Estado.