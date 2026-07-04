Motociclista morre em grave colisão frontal na PR-495, em Medianeira

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Por Redação
Atualizado em
Um motociclista de 49 anos morreu após um grave acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (3) na PR-495, em Medianeira, no Oeste do Paraná.
A colisão frontal aconteceu por volta das 18h20, na altura do km 26 da rodovia, e envolveu uma motocicleta Kenton, um Caoa Chery Tiggo 5X e um Ford Fiesta.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da motocicleta seguia pela rodovia quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Tiggo 5X, que trafegava no sentido oposto.
O motociclista, de 49 anos, sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe do Samu.
O motorista do Tiggo 5X, de 57 anos, e a condutora do Ford Fiesta, de 27 anos, não sofreram ferimentos.
A equipe da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local do acidente.
O Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu foi mobilizado para fazer o recolhimento do corpo da vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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