Náutico x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com dez gols sofridos nos últimos cinco jogos, o Náutico busca encontrar a formação ideal para o sistema defensivo. Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos promoverão mais mudanças na linha de defesa, e o zagueiro Gustavo Henrique, emprestado pelo Red Bull Bragantino, pode fazer sua estreia. Em contrapartida, Betão segue fora por conta de uma lesão no púbis, enquanto Luiz Felipe cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Júnior Todinho retorna após se recuperar de uma contusão muscular e assume a vaga de Vinícius, que está machucado.