Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Náutico x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Náutico x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

  • Read Time1 min

Share your love

Náutico x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Campeonato Brasileiro Série B 2026

Fase única

Com dez gols sofridos nos últimos cinco jogos, o Náutico busca encontrar a formação ideal para o sistema defensivo. Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos promoverão mais mudanças na linha de defesa, e o zagueiro Gustavo Henrique, emprestado pelo Red Bull Bragantino, pode fazer sua estreia. Em contrapartida, Betão segue fora por conta de uma lesão no púbis, enquanto Luiz Felipe cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Júnior Todinho retorna após se recuperar de uma contusão muscular e assume a vaga de Vinícius, que está machucado.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados