Novas imagens mostram acidente em Cascavel que envolveu três carros

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Novas imagens de uma câmera de segurança registraram, por outro ângulo, o acidente que envolveu três carros na madrugada de sábado (12) na Rua Teobaldo Bresolin, no bairro São Cristóvão, em Cascavel, segundo o CGN.
As gravações ajudam a esclarecer a sequência da colisão entre um Uno, um Astra e um Punto e foram divulgadas pela reportagem do CGN Publicado em 12/09/2026.
De acordo com o CGN, a sequência registrada mostra o Astra atingindo o Uno. Com o impacto, o motorista do Uno perde o controle e o veículo bate na lateral do Punto, detalhando a dinâmica da ocorrência.
Equipes do SIATE foram acionadas para atender a ocorrência. Uma mulher grávida que estava no Uno recebeu atendimento dos socorristas e foi encaminhada a uma UPA para avaliação médica, informa o CGN. As demais pessoas envolvidas recusaram o encaminhamento hospitalar.
Segundo o CGN, o Astra deixou o local antes da chegada das equipes de socorro.