partidos, horarios, fechas y calendario

La expectativa ha llegado a su punto máximo en todo el territorio colombiano. Tras la dolorosa ausencia en la última edición de Qatar 2022, la Selección de Colombia encara las horas más cruciales de su historia reciente en su regreso a la élite mundialista.

El director técnico Néstor Lorenzo oficializó la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, perfilando un grupo que combina la experiencia de sus grandes referentes con el talento de una generación renovada.

Formación de Colombia vs. Uzbekistán: Así alineará la Tricolor en el Mundial 2026.

La lista de 26 convocados de la Selección Colombia

El estratega argentino definió los nombres tras un riguroso proceso de descarte a partir de una prelista inicial. Estos son los elegidos para la gran cita norteamericana.

Porteros : Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. Defensas : Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiver Machado.

: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiver Machado. Centrocampistas : Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.

: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz. Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

Calendario de partidos de Colombia en el Grupo K

Jueves 18 de junio – 04:00 h (madrugada del 17 al 18) – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Azteca, CDMX.

– Estadio Azteca, CDMX. Miércoles 24 de junio – 04:00 h (madrugada del 23 al 24) – Colombia vs. República Democrática del Congo – Estadio Akron, Guadalajara.

– Estadio Akron, Guadalajara. Domingo 28 de junio – 01:30 h (madrugada del 27 al 28) – Colombia vs. Portugal – Hard Rock Stadium, Miami.

Sigue todo el Mundial en MARCA.com y Radio MARCA.