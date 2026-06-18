PRF realiza a maior apreensão de fuzis da história: 25 fuzis no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta quarta-feira (17) a maior apreensão de fuzis da história do órgão. Foram encontrados num caminhão 25 fuzis e 16 pistolas durante uma operação na BR-277, em Santa Terezinha do Iguaçu, região oeste do Estado.

Até então, a maior apreensão de fuzis da PRF havia sido em agosto de 2020, no Rio de Janeiro. Na operação desta quarta-feira, os policiais abordaram um motorista de 28 anos que dirigia um caminhão carregado de ração animal, que saiu da Argentina rumo a Minas Gerais. O condutor apresentou nervosismo e disse aos policiais que estava transportando armas.

Nas buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de armamento e munição:

25 fuzis (22 calibre 5,56 mm e três calibre 7,65 mm);

898 munições de calibre 7,62 mm;

16 pistolas (14 calibre 9 mm e duas .40);

4.150 munições calibre 9 mm e

127 carregadores.

Entre os armamentos, os policiais encontraram duas AK-47, usada por grupos de guerrilheiros, forças paramilitares e organizações criminosas. A arma se tornou a mais utilizada no mundo e uma das mais usadas pelo crime organizado.

O motorista foi conduzido à Polícia Federal de Foz do Iguaçu e pode responder pelo crime de tráfico internacional de armas, cuja pena pode chegar até 16 anos de reclusão.