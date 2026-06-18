Reconhecimento de paternidade é tema das perguntas da edição desta semana

O Ministério Público do Paraná disponibiliza gratuitamente exames de DNA para reconhecimento de paternidade à população de todo o estado. O serviço busca garantir o direito à identidade e ao vínculo familiar e o acesso a direitos fundamentais de crianças e adolescentes, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. O MP Responde desta semana traz duas perguntas relacionadas ao tema. As respostas são do Promotor de Justiça Rodrigo Baptista Braziliano, do Ministério Público do Paraná. Confira:

– Quero que o pai do meu filho o reconheça, para colocar o nome do pai na certidão de nascimento dele. O Ministério Público pode me ajudar?

– Gostaria de declarar que sou pai de um filho que tive há muitos anos, e a mãe não registrou com meu nome. Como posso fazer isso?

Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com até um minuto e meio de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.

Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou nossas redes sociais, no perfil @mpparana.

Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.

Edições anteriores:

– Acho que uma sobrinha está sendo abusada sexualmente. Que sinais uma vítima desse crime costuma apresentar?

– Desconfio que uma criança do bairro sofre abuso sexual. O que eu devo fazer?

– Gostaria de adotar uma criança. Quais são as condições necessárias para uma pessoa poder adotar?

– Aonde eu devo ir para manifestar meu interesse em adotar uma criança e iniciar o processo de adoção?

– Sempre passo por um cruzamento e vejo crianças vendendo doces, faça chuva ou faça sol. O que posso fazer para ajudar?

– Para pedir ajuda em caso de violação de direitos da criança, devo procurar o Ministério Público ou o Conselho Tutelar?

Todas as edições