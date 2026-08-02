[Resultado Mega Sena]-2026-08-02 11:50:00

Resultado da Mega-Sena concurso 3039

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena concurso 3039

Dezenas sorteadas:

14 – 16 – 21 – 39 – 53 – 58

Data do sorteio: 02/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 86 — Prêmio: R$ 45.932,28

4 acertos — Ganhadores: 6.332 — Prêmio: R$ 1.028,31

Arrecadação: R$ 99.128.868,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3040.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 135.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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