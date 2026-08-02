[Resultado Mega Sena]-2026-08-02 11:50:00

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Resultado da Mega-Sena concurso 3039
Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
14 – 16 – 21 – 39 – 53 – 58
Data do sorteio: 02/08/2026.
Arrecadação: R$ 99.128.868,00.
O próximo concurso será o 3040.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 135.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.
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