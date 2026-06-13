Veja os números sorteados nesta sexta (12/06)

Nesta sexta-feira, 12 de junho de 2026, em pleno Dia dos Namorados, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7049 da Quina. O evento acontece tradicionalmente no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição a partir das 21h (horário de Brasília).

Para este concurso, o prêmio principal está estimado em R$ 13 milhões para o apostador que cravar sozinho as cinco dezenas da noite. Uma oportunidade de ouro para mudar de vida e celebrar a data com o bolso cheio!

Resultado da Quina 7049: 09 – 14 – 25 – 44 – 67

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento, salve o link e atualize esta página logo após as 21h para conferir se os seus números foram os grandes premiados do dia.

Enquanto os globos da Caixa não começam a girar, aproveite para conferir abaixo as regras oficiais da Quina, valores das apostas, dinâmica dos bolões e as suas reais probabilidades de acerto, de acordo com as informações institucionais das Loterias Caixa.

Como jogar na Quina?

Jogar na Quina é simples e muito popular em todo o país. O volante de apostas contém 80 números (de 01 a 80), e o jogador deve marcar de 5 a 15 dezenas. Ganha quem acertar 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina, o prêmio máximo).

Se estiver com dúvidas sobre quais números escolher, você pode optar pela “Surpresinha”, onde o próprio sistema de terminal da lotérica preenche o jogo para você de forma aleatória. Também é possível concorrer com a mesma aposta por vários concursos seguidos — 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios — utilizando a opção “Teimosinha”.

Preços das Apostas

A aposta simples da Quina consiste na escolha de 5 números e tem o valor acessível de R$ 3,00. No entanto, para quem deseja ampliar suas chances, é permitido marcar mais números no mesmo canhoto, com os valores subindo progressivamente:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 378,00

R$ 378,00 10 números: R$ 756,00

R$ 756,00 15 números (limite máximo): R$ 9.009,00

Como funcionam os Bolões Oficiais?

Para quem prefere apostar em grupo e dividir os custos com amigos, familiares ou até com outros clientes da lotérica, o Bolão Caixa é a melhor saída. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00 e cada cota individual não pode custar menos de R$ 4,00.

É permitido realizar bolões de 2 a 50 cotas, dependendo do total de dezenas selecionadas. Caso compre um bolão organizado pela própria casa lotérica, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor de cada cota.

Probabilidades de Ganhar

As chances de levar a bolada principal para casa dependem diretamente da quantidade de números jogados. Em uma aposta mínima e tradicional de 5 dezenas, a chance matemática exata de cravar a Quina é de 1 em 24.040.016.

Confira a probabilidade para cada faixa de premiação no jogo simples:

5 acertos (Quina): 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 chance em 64.106

1 chance em 64.106 3 acertos (Terno): 1 chance em 866

1 chance em 866 2 acertos (Duque): 1 chance em 36

Resgate de Prêmios e Prazos

Se você for um dos felizardos, o prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada se o valor bruto for de até R$ 2.259,20. Valores acima deste teto são pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o bilhete original de aposta premiada.

Atenção ao prazo: Os prêmios das Loterias Caixa expiram em até 90 dias corridos a partir da data de realização do sorteio. Passado esse período, os valores não resgatados são destinados integralmente ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).